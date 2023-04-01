В России закончился срок запроса на кредитные каникулы у банка с 1 апреля 2023 года

Кредитные каникулы - это одна из антикризисных мер, введенных в марте прошлого года. Они позволяют перенести на более поздний сроки платежей по кредиту без штрафов и пеней. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кредитные каникулы - это одна из антикризисных мер, введенных в марте прошлого года. Они позволяют перенести на более поздний сроки платежей по кредиту без штрафов и пеней.

31 марта закончился срок, когда физические лица, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства могли обратиться к кредитору с просьбой предоставить кредитные каникулы для договоров, заключенных до 1 марта 2022 года. 1 апреля 2023 года обратиться в банк уже нельзя.

После 1 апреля останутся еще две возможности получить отсрочку платежа по банковскому займу:

1. Кредитные каникулы для мобилизованных, принимающих участие в СВО и членов их семей. Каникулы можно просить на весь период службы в зоне спецоперации и на 30 дней после окончания службы. Срок действия запроса кредитных каникул заканчивается 31 декабря 2023 года.

2. Каникулы для выплачивающих ипотеку в случае тяжелой жизненной ситуации. К таковым относится временная нетрудоспособность, получение инвалидности и др. Данная мера была принята еще в 2019 году . Подтвердить тяжелую ситуацию необходимо документально.

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