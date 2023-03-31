Илон Маск намерен встретиться в Китае с премьером Госсовета КНР Ли Цяном Фото: REUTERS

Американский миллиардер, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск намерен посетить Китай в апреле этого года.

По информации Reuters, бизнесмен планирует встретиться с премьером Госсовета Китайской Народной Республики Ли Цяном. Точная дата визита предпринимателя не называется.

Отмечается, что это будет первая поездка Маска в Китай после начала пандемии коронавирусной инфекции. В последний раз он был в КНР в начале 2020 года. До этого миллиардер встречался с Ли Цяном на открытии завода Tesla в Шанхае.

Напомним, в прошлом году Маск озвучил свои предложения по решению ситуации вокруг Тайваня и предотвращению возможного конфликта между Китаем и США. По его мнению, необходимо придумать специальную административную зону для Тайваня. Также бизнесмен посоветовал президенту США Джо Байдену не баллотироваться на второй срок, отметив, что человек такого возраста, как действующий президент США, может испытывать затруднения в понимании нужд народа.