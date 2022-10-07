Илон Маск предложил решение кризиса вокруг Тайваня

Илон Маск предложил вариант решения проблемы Тайваня. Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск считает конфликт вокруг Тайваня неизбежным. Об этом пишет британская газета Financial Times, которая публикует интервью с миллиардером.

Илон Маск озвучил свои предложения по решению ситуации вокруг Тайваня и предотвращению возможного конфликта. Миллиардер предложил придать острову статус особого административного района КНР.

«Моей рекомендация - придумать специальную административную зону для Тайваня», - сказал Маск, отметив, что такое решение многим может не понравиться.

Также Илон Маск посоветовал президенту США Джо Байдену не баллотироваться на второй срок, отметив, что человек такого возраста, как действующий президент США, может испытывать затруднения в понимании нужд народа.

Ранее Илон Маск предложил шокировавшие Запад условия мира между Россией и Украиной. В частности, миллиардер предложил признать Крым российским, придать Украине нейтральный статус и повторно провести референдумы на новых российских территориях.