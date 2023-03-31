РИА Новости: в Донбассе была уничтожена группа французских наемников

Иностранные наемники участвуют как в подготовке бойцов ВСУ, так и в штурмовых операциях Фото: REUTERS

Боец Западного военного округа сообщил об уничтожении его подразделением в районе Кременной группы французского легиона, участвующего в конфликте на стороне ВСУ. В интервью РИА Новости боец уточнил, что это произошло почти месяц назад.

“В основном отправляют сюда наемников из подготовленных людей, но мы им даем отпор всегда. Было порядка месяца назад - наше подразделение с ними сталкивалось, но мы их разбили”, – рассказал боец, отметив, что некоторым бойцам из разбитого подразделения все же удалось спастись.

Также военный отметил, что наемники из других стран участвуют в подготовке бойцов ВСУ, и нередко помогают штурмовым отрядам и диверсантам украинской армии.

Военный корреспондент “Комсомольской правды” Александ Коц ранее рассказывал, наемники из каких стран участвуют в украинском конфликте, а также отметил огромную численность иностранного контингента в зоне спецоперации.

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