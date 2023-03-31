В Минфине России сообщили о возможности получить субсидии на оплату услуг ЖКХ Фото: Даниил ОПАРИН

Жители России, столкнувшиеся с проблемами оплаты жилищно-коммунальных услуг могут получить субсидии от государства, сообщила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Министерства финансов РФ Ольга Дайнеко.

«Если коммунальные платежи превратились в непосильный груз, нужно обратиться за помощью к государству, чтобы получить субсидию на оплату услуг ЖКХ», – заявила она в беседе с РИА Новости.

Как отметила специалист Минфина, на получение субсидию могут рассчитывать и люди с доходом выше прожиточного минимума, хотя возможность ее предоставления напрямую связана с размером получаемого дохода. По ее словам, чтобы получить субсидию, расходы на оплату ЖКУ должны быть выше 22% от дохода семьи, при этом в ряде регионов этот порог может быть ниже. Кроме того, учитывается доход всех членов семьи за шесть месяцев, предшествующих подаче заявления.

Дайнеко отметила, что для получения средств от государства также важен стандарт жилой площади: 33 квадратных метра для одного проживающего, 42 квадрата – для семьи из двух человек и 18 квадратов на каждого члена семьи из трех и более человек.

Вместе с тем предусмотрены и компенсации на оплату услуг ЖКХ для льготных категорий граждан. Их размер определяется в зависимости от категории льготника.

Напомним, ранее в Минстрое РФ предложили включить в тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг расходы на установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла.