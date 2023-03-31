Лукашенко рассказал о планируемой встрече с Путиным перед Высшим госсоветом Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что принял предложение президента РФ Владимира Путина провести встречу перед Высшим государственным советом Союзного государства. На ней лидеры двух стран смогут обсудить вопросы, которые не подходят для ВГС.

О планах Лукашенко рассказал в ходе обращения с посланием к народу и парламенту. Двусторонняя встреча состоится 5 апреля, за сутки до Высшего госсовета Союзного государства. Такой алгоритм предложил белорусскому лидеру Владимир Путин.

— Он позвонил мне несколько дней назад, предложил этот алгоритм, как он вел переговоры с Си Цзиньпином – мы обсудим некоторые вопросы, которые не подлежат обсуждению на Высшем госсовете, и примем соответствующие решения, которые касаются ВГС, — рассказал Лукашенко.

Также глава Белоруссии отметил, что ситуация на Украине будет обсуждена на Высшем госсовете.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков анонсировал проведение ВГС на 6 апреля. Он также сообщил, что на встрече, вероятно, будут рассмотрены предложения Минска по урегулированию конфликта на Украине.