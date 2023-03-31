Песков заявил, что Путин и Лукашенко могут обсудить предложения Минска по Украине на заседании ВГС

Путин и Лукашенко обсудят предложения Минска по урегулированию конфликта на Украине Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на предстоящем заседании Высшего госсовета Союзного Государства Владимир Путин может обсудить с Александром Лукашенко его предложения по решению украинского кризиса.

“Безусловно, мы слышали заявление Александра Григорьевича, безусловно, два президента, я имею в виду Путин и Лукашенко, продолжат на следующей неделе”, – заявил представитель Кремля, отметив, что на следующей неделе пройдет заседание Высшего государственного совета Союзного Государства.

Напомним, президент Белоруссии Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине без права перемещения техники и переброски оружия. По мнению белорусского лидера, если боевые не остановить прямо сейчас, начнется новый виток эскалации.

Сайт KP.RU ранее сообщал, что главной темой предстоящего заседания станет развитие Союзного Государства, но не менее важным вопросом будет обсуждение мер по обеспечению безопасности на фоне действий недружественных стран.