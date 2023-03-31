ФСВТС назвала передачу Словакией МиГ-29 Украине грубым нарушением международных обязательств Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России прокомментировала передачу Словакией партии самолетов МиГ-29 Украине. ФСВТС назвала действия Братиславы грубым нарушением международных договоров по реэкспорту российского оружия.

Запрет на передачу третьим странам оружия и техники, полученной в результате двустороннего военно-технического сотрудничества Словакии и России закреплен в шестой статье действующего договора. Братислава не имела права передавать российские истребители без письменного соглашения со стороны Москвы.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что такого документа нет, передает ФСВТС. В организации напомнили, что запрет на передачу техники был также закреплен и в контракте. При этом Братислава продолжает уклоняться от переговоров, на которых можно было бы разрешить сложившуюся ситуацию.

Напомним, ранее Словакия передала Украине четыре истребителя МиГ-29. Еще несколько самолетов планируют отправить позже. Взамен США предоставит Словакии 12 вертолетов AH-1Z Viper.