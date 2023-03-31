Эксперт Рагг: политика Байдена привела к изоляции США от остального мира Фото: REUTERS

Политика президента США Джо Байдена привела к изоляции США от остального мира, об этом заявил совладелец новостного портала Trending Politics и бизнесмен Коллин Рагг.

«В стремлении отделить Россию от остального мира Джо Байден изолировал только Соединенные Штаты», - написал Рагг в соцсети.

По его словам, «Китай, Россия, Индия и Саудовская Аравия сильны как никогда, и вместе они одолеют США».

Он подчеркнул, «вот что происходит, когда назначаешь человека с деменцией и ждешь, что он справится с такими сильными лидерами, как Си Цзиньпин и Владимир Путин».

Как писал сайт KP,RU, в декабре 2022 года издание Foreign Affairs заявляло, что Россия и КНР одержали убедительную победу в борьбе с санкциями США.

В качестве примера автор статьи назвала наиболее «убедительные» ответы двух стран на санкционную политику Вашингтона.

В частности, это создание двусторонних валютных свопов, которые позволяют РФ и Китаю не использовать американскую валюту, создание незападных платежных систем по типу китайской альтернативы SWIFT CIPS, участниками которой стали уже свыше 1,3 тысячи банков из более, чем 100 стран, и постепенное внедрение Россией и Китаем цифровой валюты.