The Daily Telegraph: Байден отказался от посещения в мае коронации Карла III в Лондоне Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден откажется от приглашение посетить коронацию короля Британии Карла III в Лондоне в мае, об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники, вместо него на церемонию может приехать первая леди США Джилл Байден.

«Поездки за рубеж сильно выматывают 80-летнего Байдена, в связи с чем в администрации стремятся свести их количество к минимуму, оставляя только самые необходимые иностранные визиты», - говорится в статье.

Журналисты подчеркнули, что с учетом поездки Байдена в Северную Ирландию и Республику Ирландия в середине апреля второй за месяц визит на британские острова считается маловероятным сценарием.

Как писал сайт KP.RU, ранее читатели издания Daily Mail в преддверии визита Байдена в Польшу с 20 по 22 февраля опасались очередного «глобального позора».

Один из читателей издания предположил, что Байден может перепутать Польшу с крупным американским городом Портлендом. Другой опасался, что американский лидер может рассказать во время визита неуместную шутку о поляках.

Ранее Джо Байден неоднократно попадал в нелепые ситуации. Так, он перепутал Херсон с иракским городом Эль-Фаллуджей, «уголовное преследование» с «проституцией», Мариуполь с «Метрополем».