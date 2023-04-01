Wprost: В Лодзи поляки жестоко избили двух украинцев и требовали от них убираться домой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В польской Лодзи группа местных жителей жестоко избила двух украинцев, с которыми они вместе распивали спиртное,об этом сообщило издание Wprost.

По данным издания, инцидент, в котором пострадали украинцы, произошел в ночь с 25 на 26 марта у парка, нападение сопровождалось криками «Мы вас ненавидим, вы с Украины, убирайтесь домой».

В статье уточнили, что правоохранители предъявили обвинения в избиении трем мужчинам в возрасте от 18 до 21 года, четвертого подозреваемого, 16-летнего подростка, ожидает суд по делам несовершеннолетних.

По словам представителя местной прокуратуры, показания подозреваемых и свидетелей «не дают оснований полагать, что инцидент произошел на почве национальной розни».

Как писал сайт KP.RU, 24 ноября 2022 года министр юстиции немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Марион Гентгес заявила, что украинские беженцы загнали жителей ФРГ в «стрессовую ситуацию».

В декабре 2022 года издание Liverpool Echo сообщало, что в Великобритании растет число бездомных украинских беженцев.

13 января 2023 года в Люблине двое поляков избили семью украинских беженцев, потребовав, чтобы они вернулись на родину.

9 марта 2023 года портал MDR сообщил, что беженцы с Украины пожаловались на оскорбления и случаи нападений со стороны жителей Саксонии на востоке Германии.

«Я чувствую, что многие немцы злы на нас», - приводит портал слова беженки Ирины.

Издание сообщало, что украинка по имена Алина несколько раз сталкивалась с оскорблениями, также было несколько случаев, когда неизвестные повреждали ее автомобиль.