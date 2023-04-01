Рогов заявил о появлении молодых немцев среди наемников на запорожском направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что на запорожском направлении появились молодые немецкие наемники, которые сражаются на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Сейчас на запорожском направлении появились немцы - молодые, буквально 20 с небольшим лет», - приводит ТАСС слова члена главного совета администрации.

Кроме того, Рогов заявил, что при радиоперехватах на этом участке ведения боевых действий часто можно слышать польскую речь.

Напомним, в минувший четверг, 30 марта, Рогов заявил, что украинская армия стягивает к линии соприкосновения в Запорожской области бронетехнику, а также артиллерийское вооружение западного производства. Члена главного совета администрации отметил, что с таким оружием ВСУ смогут предпринять попытку наступления.