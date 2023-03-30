ВСУ стягивают бронетехнику и артиллерию к линии соприкосновения в Запорожье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины стягивают к линии соприкосновения в Запорожской области бронетехнику и артиллерийское вооружение западного производства, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Украинские войска активно стягивают западную бронетехнику и вооружение. Это гаубицы M777, РСЗО HIMARS, танки, в том числе французские AMX-10RC», – рассказал он в беседе с РИА Новости.

Как полагает Рогов, с этим вооружением ВСУ могут предпринять попытку наступления.

Напомним, на прошлой неделе Вооруженные силы России сорвали наступление украинских войск в районе города Орехов Запорожской области. Российские силы поразили 25 целей и более 550 боевиков штурмовых подразделений ВСУ. По словам члена администрации Запорожской области, Киев хотел приурочить наступление к саммиту Евросоюза.

Ранее Рогов сообщал о подготовке ВСУ к нанесению ударов в Запорожской области.