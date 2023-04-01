Один человек погиб и 28 ранены при обрушении крыши на концерте Morbid Angel в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один человек погиб и около 30 пострадали после обрушения крыши в театре «Аполлон» в город Белвидире штата Иллинойс в США. Об этом передает телеканал CBS со ссылкой на пожарную службу.

Крыша обрушилась на зрителей примерно через полчаса после начала концерта дэт-метал группы Morbid Angel. В зале было примерно 260 зрителей при вместимости здания в 1500 человек. Пожарные предположили, что крыша и ее козырек упали в результате ураганного ветра, порывы которого достигали 144 км/ч.

Глава пожарной службы города Шон Скадл заявил о госпитализации пяти человек с тяжелыми травмами, 18 госпитализировали с травмами средней тяжести, еще пять человек - с легкими травмами.

Напомним, в конце октября прошлого года в Индии обрушился мост, в результате чего погибли не менее 40 человек, а около 100 пострадали.