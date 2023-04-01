Глава парламента Крыма Константинов считает, что переломный момент на Украине наступит в 2023 году Фото: REUTERS

Украинский конфликт закончится полной потерей «киевской хунтой» власти, а переломный момент в противостоянии будет в текущем году. Такое заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Переломный момент будет в этом году. Ситуация сейчас развивается в сторону завершения конфликта … И он завершится ... полной потерей киевской хунтой власти над страной ...рухнет это нацистское дерево», - заявил парламентарий в беседе с РИА Новости.

Константинов также заявил, что «победа России предопределена», а конфликт на Украине будет завершен тем, что российская сторона к осени 2023 года вернет контроль над своими историческими территориями.

Напомним, накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что украинский конфликт может продлиться как два, так и четыре года, отметив, что это будет вызовом для Берлина.