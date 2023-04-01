Военный аналитик Михайлов заявил, что США не намерены компенсировать затраты на передачу Украине техники Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что у некоторых западных государств в скором времени может появиться желание окончания специальной военной операции на Украине.

По его словам, такие страны уже начинают отказываться от передачи Украине военной техники, тогда как Вашингтон демонстрирует неготовность оказывать им финансовую поддержку, а также компенсировать их затраты.

«Страны Европы уже стонут в своих политических заявлениях, через свои медиа взывают к Вашингтону: пощади, хватит из нас выдаивать последние бронемашины, последнюю военную технику, последние миллиарды евро из нашей казны», - приводит Ura.ru слова военного аналитика.

Как заявил Михайлов, со стороны западных стран звучат сообщения о готовности поддерживать Киев, передавая столько оружия, сколько потребуется, но на деле страны выпрашивают у США компенсацию за каждую единицу техники, а те не очень хотят ее выплачивать. Эксперт полагает, что такая поддержка Украины продлится до лета текущего года, после чего ситуация может измениться.

«Новые поставки уже не несут военного переломного характера … эту историю надо как-то заканчивать. Для Европы это будет большая расплата. Американцам нужно ближе к лету найти, нащупать выход из украинского кейса, сохранив красивое лицо», - отметил он.

Напомним, накануне глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что переломный момент в украинском конфликте будет в текущем году, а закончится это противостояние полной потерей «киевской хунтой» власти.