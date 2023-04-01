Рогов заявил о скоплении украинских войск в Запорожье для форсирования Днепра Фото: REUTERS

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) скопили в подконтрольной им части Запорожской области большое число военных для форсирования Днепра.

«Киевский режим скопил большое количество боевиков в районе села Разумовка, обученных для форсирования Днепра и захвата в том числе Запорожской АЭС», - приводит РИА Новости слова члена главного совета администрации.

Рогов также заявил, что на днях российскими войсками были нанесены превентивные удары по позициям украинской армии, расположенной в районе села Разумовка. По его словам, все это было сделано для того, чтобы сорвать попытки выдвижения диверсантов.

Напомним, Рогов также сообщил, что на запорожском направлении появились молодые немецкие наемники, которые сражаются на стороне украинских войск, а при радиоперехватах на этом участке также можно слышать польскую речь.