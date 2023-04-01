Три человека погибли и около 600 пострадали во время торнадо в штате Арканзас Фото: REUTERS

Сильный торнадо прошел по американским городам Литл-Рок и Норт-Литл-Рок в штате Арканзас, а также прилегающим районам. В результате непогоды погибли три человека.

Как сообщает Arkansas Democrat Gazette, пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии. Губернатор штата объявила чрезвычайное положение, отметив, что власти не пожалеют ресурсов для восстановления этого региона. К борьбе с последствиями подключают Национальную гвардию.

По данным местная телекомпания WCAV, из-за шторма пострадали по меньшей мере 600 человек, а также были сорваны несколько крыш с домов в Литл-Роке, а также соседнем Бентоне. Сообщается, что примерно 70 тысяч домов в Литл-Роке остались без электричества в результате шторма.

Напомним, один человек погиб и 28 ранены при обрушении крыши на концерте Morbid Angel штата Иллинойс в США. Пожарные заявили, что крыша скорее всего упала в результате ураганного ветра, порывы которого достигали 144 км/ч.