Американский генерал Марк Милли заявил о рисках возможного военного альянса России и Китая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Пентагоне опасаются возможного военного альянса России и Китая, и призывают придерживаться такого курса внешней политики США, чтобы этого никогда не случилось. Об этом заявил глава комитета начальника штабов американского военного ведомства Марк Милли.

По словам генерала, США должны придерживаться такой геополитики, чтобы не довести до военного союза между Москвой и Пекином. Пока что об этом речи не идёт, но если вдруг ситуация дойдёт до подобного альянса - это станет большой угрозой для Штатов.

«Вы не хотите, чтобы этот день когда-либо пришел», - говорит Милли.

Также он подчеркнул, что в случае войны трёх сверхдержав, две из которых будут выступать против США, последствия будут крайне плачевными, и это станет настоящим вызовом для Америки.

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