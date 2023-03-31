Американский профессор Вольф предрек эскалацию конфликта из-за поставок Киеву снарядов с обедненным ураном

Эксперт из США допустил эскалацию конфликта в случае поставок Киеву снарядов с обедненным ураном. Фото: REUTERS

Великобритания приняла «безобразное» решение, пообещав поставить Киеву снаряды с обедненным ураном. Об этом заявил профессор экономики из США Ричард Вольф. Эксперт допустил, что появление в распоряжении ВСУ снарядов в обедненным ураном приведет к эскалации конфликта.

«Британские боеприпасы с обедненным ураном для Украины — позорный шаг к эскалации боевых действий от проигрывающего правительства старой империи. Отчаянный поступок, оставляющий наихудшее историческое наследие», - написал Вольф в своем Twitter.

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Ранее комиссия Общественной палаты Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды резко осудила решение Правительства Великобритании о поставках на Украину опасного оружия, отметив, что снаряды с обедненным ураном – антиэкологическое оружие, и его применение недопустимо.

В российском МИД назвали геноцидом использование боеприпасов с обедненным ураном, а на сайте Зеленского появилась петиция о запрете на применение этих боеприпасов.

Тем временем инструкторы из Великобритании начали учить ВСУ обращению со снарядами с обеднённым ураном.