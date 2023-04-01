Министр обороны ФРГ заявил, что НАТО не сможет поставить Украине больше танков Leopard, чем планировалось Фото: REUTERS

Страны Североатлантического альянса планируют отправить Киеву два батальона танков Leopard 2 и четыре батальона Leopard, Такое заявление сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус, усомнившись, что можно будет поставить больше, указав на то, что у союзников ограниченные ресурсы.

«Я не вижу сценария, при котором получится отправить дополнительные Leopard сверх того, о чем было объявлено … Наши запасы, как и запасы других стран, ограничены», - заявил глава немецкого военного ведомства в интервью газете Welt am Sonntag.

Писториус отметил, что он как глава военного ведомства не может отдать все, указав на то, что есть запасы, которые нельзя расходовать.

«К сожалению, у стран НАТО танки не стоят просто так в ожидании отправки», - заявил он, но выразил надежду, что «в среднесрочной перспективе получится покрыть потребности Украины».

Напомним, в понедельник, 27 марта, в Министерстве обороны ФРГ сообщили, что на Украину прибыло из Германии 18 танков Leopard 2 типа A6, а на следующий день, 28 марта, военное ведомство Португалии заявило, что Киев получил от Лиссабона три танка Leopard 2 типа