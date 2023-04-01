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НовостиВ мире1 апреля 2023 8:26

Министр обороны ФРГ заявил, что НАТО не сможет поставить Украине больше танков Leopard, чем планировалось

По словам главы ведомства, танки стран альянса «не стоят просто так в ожидании отправки»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Министр обороны ФРГ заявил, что НАТО не сможет поставить Украине больше танков Leopard, чем планировалось

Министр обороны ФРГ заявил, что НАТО не сможет поставить Украине больше танков Leopard, чем планировалось

Фото: REUTERS

Страны Североатлантического альянса планируют отправить Киеву два батальона танков Leopard 2 и четыре батальона Leopard, Такое заявление сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус, усомнившись, что можно будет поставить больше, указав на то, что у союзников ограниченные ресурсы.

«Я не вижу сценария, при котором получится отправить дополнительные Leopard сверх того, о чем было объявлено … Наши запасы, как и запасы других стран, ограничены», - заявил глава немецкого военного ведомства в интервью газете Welt am Sonntag.

Писториус отметил, что он как глава военного ведомства не может отдать все, указав на то, что есть запасы, которые нельзя расходовать.

«К сожалению, у стран НАТО танки не стоят просто так в ожидании отправки», - заявил он, но выразил надежду, что «в среднесрочной перспективе получится покрыть потребности Украины».

Напомним, в понедельник, 27 марта, в Министерстве обороны ФРГ сообщили, что на Украину прибыло из Германии 18 танков Leopard 2 типа A6, а на следующий день, 28 марта, военное ведомство Португалии заявило, что Киев получил от Лиссабона три танка Leopard 2 типа