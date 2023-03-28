Минобороны Португалии сообщило о получении Украиной трех танков Leopard 2A6 Фото: Shutterstock

Киев получил от Лиссабона три танка Leopard 2A6. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщило Министерство национальной обороны Португалии.

«Три танка Leopard 2A6, безвозмездно предоставленные Португалией, уже находятся на Украине», - сказано в публикации, которая была вечером в понедельник, 27 марта, на странице военного ведомства в Twitter.

Напомним, днем ранее, 27 марта, издание Spiegel, ссылаясь на собственные источники сообщило о прибытии всех обещанных Берлином танков Leopard на Украину. По данным издания, последние танки вывезены из Германии на прошлой неделе и уже пересекли украинскую границу.

Ранее в Кремле заявляли, что поставки западного вооружения на Украину не изменят цели и итог спецоперации, однако могут затянуть конфликт и привести к печальным последствиям для украинских граждан.

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