Шойгу: Россия многократно увеличит производство высокоточных боеприпасов Фото: Тимур ХАНОВ.

Россия многократно увеличит выпуск высокоточных боеприпасов, для обеспечения нужд армии в зоне действия специальной военной операции. Об этом заявил 1 апреля 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания по вопросам обеспечения боеприпасами в штабе объединённой группировки войск.

Сообщается, что производство высокоточных боеприпасов будет увеличено кратно, и вопрос обеспечения российских войск средствами поражения сейчас наиболее актуален - он контролируется круглые сутки как в Минобороны, так и в правительстве России.

Также был поднят вопрос об улучшении логистических маршрутов - увеличенные объёмы производимых боеприпасов необходимо быстро и в полном объёме доставлять на передовую, что первоочерёдно в любом конфликте.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Генштабе ВС РФ не планируют проводить вторую волну мобилизации - сейчас армии хватает бойцов, которые эффективно выполняют поставленные задачи, и в дополнительном наборе нет необходимости.