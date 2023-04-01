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НовостиПолитика1 апреля 2023 8:43

Шойгу: Россия многократно увеличит производство высокоточных боеприпасов

Также Шойгу обсудил с командующими повышение логистики ВС РФ в зоне действия СВО
Сергей КУДРИН
Шойгу: Россия многократно увеличит производство высокоточных боеприпасов

Шойгу: Россия многократно увеличит производство высокоточных боеприпасов

Фото: Тимур ХАНОВ.

Россия многократно увеличит выпуск высокоточных боеприпасов, для обеспечения нужд армии в зоне действия специальной военной операции. Об этом заявил 1 апреля 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания по вопросам обеспечения боеприпасами в штабе объединённой группировки войск.

Сообщается, что производство высокоточных боеприпасов будет увеличено кратно, и вопрос обеспечения российских войск средствами поражения сейчас наиболее актуален - он контролируется круглые сутки как в Минобороны, так и в правительстве России.

Также был поднят вопрос об улучшении логистических маршрутов - увеличенные объёмы производимых боеприпасов необходимо быстро и в полном объёме доставлять на передовую, что первоочерёдно в любом конфликте.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Генштабе ВС РФ не планируют проводить вторую волну мобилизации - сейчас армии хватает бойцов, которые эффективно выполняют поставленные задачи, и в дополнительном наборе нет необходимости.