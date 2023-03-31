В Генштабе ВС России заявили об отсутствии планов второй волны мобилизации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Генерального штаба Вооруженных сил России нет планов по второй волне мобилизации, заявил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский.

«В планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации. Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач», – сказал он в беседе с журналистами.

Как писал сайт KP.RU, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не ведется обсуждения возможности новой волны мобилизации в стране. По словам официального представителя Кремля, в сообщениях о вручении гражданам повесток для уточнения данных в одном из российских регионов нет ничего странного, поскольку это обычная практика.

Ранее прошел брифинг Национального центра управления обороной Российской Федерации, где было в очередной раз подчеркнуто, что частичная мобилизация в стране завершена, и повторять ее пока не планируется.