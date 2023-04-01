Трамп собрал более 4 млн долларов пожертвований за пять часов после предъявления ему обвинений Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп собрал более 4 млн долларов пожертвований всего за пять часов после появления сообщений о предъявлении ему обвинений. Об этом передает агентство Bloomberg, ссылаясь на предвыборный штаб политика.

По данным предвыборного штаба, пожертвования поступили из всех 50 американских штатов в течение пяти часов после появления данных об обвинительном заключении, а ровно четверть этих средств перечислили люди, которые жертвовали деньги впервые.

При этом убедиться в достоверности такой информации можно будет только при предоставлении финансового отчета предвыборного штаба за первый квартал этого года, что должно произойти до 15 апреля 2023 года.

Напомним, 4 апреля 2023 года Трамп должен прийти в суд Нью-Йорка. Как сообщалось адвокат политика заявил о возможном задержании экс-президент. Отмечалось, что бывшему главе Белого дома могут предъявить обвинения в мошенничестве в рамках избирательной кампании США, во время которой он заплатил «за молчание» порноактрисе Сторми Даниелс.