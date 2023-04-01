Сын бывшего канцлера Германии Брандта выступил с инициативой по урегулированию конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Историк Петер Брандт, сын бывшего канцлера Германии Вилли Брандта, выступил с призывом к Берлину, Парижу и другим крупнейшим западным государствам, чтобы как можно быстрее прекратить конфликт на Украине. Соответствующую статью написали и подписали более 200 видных европейских деятелей и политиков, опубликован материал в издании Frankfurter Rundschau.

Согласно опубликованному материалу, конфликт на Украине необходимо прекратить как можно скорее, найдя способ посадить стороны за стол переговоров. В противном случае, уверены авторы статьи, дальнейшая эскалация приведёт к мировому противостоянию, в котором уже не будет победителей.

Так, авторы призывают Париж и Берлин найти точки соприкосновения с Китаем, Индией, Бразилией и Индонезией (США не упоминаются), чтобы убедить их стать посредниками в вопросе прекращения огня на Украине. При этом в статье отдельно подчёркивается, что достижение перемирия невозможно без соблюдения международного права, и без диалога с Россией.

Ранее KP.RU сообщил о том, что генерал Пентагона Марк Милли выразил опасения из-за возможного военного альянса между Россией и Китаем.