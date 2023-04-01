«Россия и Китай впереди»: В США признали, что проиграли гонку создания гиперзвукового оружия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

США серьёзно обеспокоены тем, что проиграли гонку в создании гиперзвукового оружия. Для них серьёзная угроза тот факт, что сейчас Россия - единственная страна, обладающая таким типом вооружения, но скоро Китай также возьмёт своё, а Штаты до сих пор выделяют деньги на разработку. Об этом пишет агентство РИА Новости.

Американские генералы отчитались о тестовых запусках гиперзвуковых ракет, которые прошли крайне неудачно. Собственное оружие такого типа Штаты пытаются сделать уже более двух десятков лет, но увы, пока что Пентагон в очередной раз запрашивает 4,7 млрд долларов на доработку проекта, тогда как Конгресс США уже отчаялся, и сократил финансирование с 308 до 115 млн долларов.

Сейчас гиперзвуковое оружие есть только у России. Китай также догоняет, так как в в 2021 году испытания китайских ракет такого типа прошли успешно - гиперзвуковой глайдер отделился от носителя, облетел земной шар по оси, и поразил цель с точностью до нескольких десятков километров.

В российских войсках основное гиперзвуковое оружие - ракеты типа «Кинжал». Они отличаются высочайшей скоростью и точностью поражения, и устанавливаются на самолёты. Также есть «Циркон» - противокорабельные ракеты, с помощью которых можно вывести из строя авианосец, либо несколько других кораблей. Ещё один тип гиперзвуковой ракеты России - «Авангард». Это уже межконтинентальные снаряды, отделяющиеся от баллистических ракет.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Россия планирует в краткосрочной перспективе многократно увеличить производство высокоточных снарядов.