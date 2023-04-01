Депутат Шеремет предрёк украинской «Гвардии наступления» огромные потери и печальную участь Фото: Александр КОЦ

Глубокоэшелонированная линия обороны, устроенная во всех прифронтовых районах, не позволит украинской «Гвардии наступления» пройти. ВСУ ожидают серьёзные потери и печальная участь по итогу контратаки. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, пишет агентство РИА Новости.

По словам Шеремета, у ВСУ нет вообще никаких шансов прорвать ту оборону, которую выстроили ВС РФ. Нападение будет равносильно самоубийству для так называемой «Гвардии наступления».

«Любые попытки прорваться будут купированы и обернутся для украинских войск огромными потерями, что лишь ускорит приближение нашей победы и денацификацию Украины», - говорит депутат.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Киев закончил формирование восьми бригад ВСУ, которые пойдут в контрнаступление на Донбасс и Крым. В ряды «Гвардии наступления» вошли украинские силовики, добровольцы и пограничиники.