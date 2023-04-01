Следователи ФРГ, Швеции и Дании наладили сотрудничество по делу на «Северных потоках» Фото: REUTERS

Берлин, Копенгаген и Стокгольм наладили сотрудничество в деле расследования взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом сообщает немецкая газета Welt am Sonntag.

Как передает издание, ссылаясь на источники в сфере безопасности, в последнее время обмен данными между следователями из ФРГ и их иностранными коллегами возрос.

Уточняется, что изначально ФРГ, Дания и Швеция собирались вместе расследовать взрывы газопроводов в рамках «совместной следственной группы», однако этого не произошло, так как изначально Стокгольм, после чего Копенгаген решили выйти из этой группы, а причиной были опасения по поводу конфиденциальности.

«Сотрудничество с этими странами сейчас стало намного лучше», - приводит издание заявление неназванного собеседника.

Напомним, ранее председатель комитета Бундестага по вопросам защиты климата и энергетике Клаус Эрнст заявил о необходимости привлечь Россию к расследованию подрывов газопроводов.