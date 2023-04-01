Рогов назвал поставленные Киеву колёсные танки AMX-10RC «гробами на колёсах» для бойцов ВСУ, фото: ru.wikipedia.org

Киевский режим получил первые четыре десятка французских колёсных танков AMX-10RC, и они уже получили характеристику с российской стороны. Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал их «гробами на колёсах» для украинских солдат.

По мнению Рогова, президент Украины Владимир Зеленский продолжает действовать по принципу продолжения конфликта «до последнего украинца», раз отправляет свои экипажи в бой на такой технике. Для ВСУ колёсные танки - ничто иное, как смертный приговор тем, кто сядет внутрь, подчеркнул Рогов.

Ранее KP.RU сообщил о том, что украинская армия продолжает нести тяжёлые потери по всем направлениям. За последние сутки только на Донецком направлении ВСУ потеряли более 260 человек, суммарно же их число перевалило за 440 бойцов. Также Украина теряет большое количество военной техники, регулярно уничтожаются склады с боеприпасами и оружием, которые поставляют Киеву с Запада.