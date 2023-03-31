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НовостиПолитика31 марта 2023 13:11

Минобороны: ВС России уничтожили до 260 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Суммарные потери ВСУ со всех направлений составили до 440 человек за прошедшие сутки
Сергей ЧИКОВ
Российские силы продолжают успешное выполнение боевых задач в ходе спецоперации на Украине

Российские силы продолжают успешное выполнение боевых задач в ходе спецоперации на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ в новой ежедневной сводке о ходе ведения спецоперации на Украине сообщило о ликвидации до 260 бойцов ВСУ на Донецком направлении за прошедшие сутки. Также “Южная” группировка ВС РФ на этом направлении уничтожила 21 единицу техники.

Артиллерийские подразделения ВС России при поддержке авиации и ракетных войск нанесли удар по скоплениям живой силы и техники противника в 76 районах. Суммарные потери украинской армии за прошедшие сутки составили до 440 военнослужащих.

Напомним, потери ВСУ в ходе спецоперации доходят до 880 солдат за сутки. Издание Washington Post, ссылаясь на неизвестного чиновника Германии, рассказывало, что Киев уже потерял до 120 тысяч человек. Вместе с потерей почти всех опытных военных, проходивших подготовку на Западе, это заставляет некоторых аналитиков сомневаться в возможности ВСУ провести запланированное на весну 2023 года контрнаступление.