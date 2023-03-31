Минобороны: ВС России уничтожили до 260 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Российские силы продолжают успешное выполнение боевых задач в ходе спецоперации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ в новой ежедневной сводке о ходе ведения спецоперации на Украине сообщило о ликвидации до 260 бойцов ВСУ на Донецком направлении за прошедшие сутки. Также “Южная” группировка ВС РФ на этом направлении уничтожила 21 единицу техники.

Артиллерийские подразделения ВС России при поддержке авиации и ракетных войск нанесли удар по скоплениям живой силы и техники противника в 76 районах. Суммарные потери украинской армии за прошедшие сутки составили до 440 военнослужащих.

Напомним, потери ВСУ в ходе спецоперации доходят до 880 солдат за сутки. Издание Washington Post, ссылаясь на неизвестного чиновника Германии, рассказывало, что Киев уже потерял до 120 тысяч человек. Вместе с потерей почти всех опытных военных, проходивших подготовку на Западе, это заставляет некоторых аналитиков сомневаться в возможности ВСУ провести запланированное на весну 2023 года контрнаступление.