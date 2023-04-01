Более 450 тысяч домов и предприятий остались без света в США из-за торнадо

Разрушительный торнадо в США начался в пятницу Фото: REUTERS

Сильный торнадо лишил электроснабжения более 450 тысяч домохозяйств и производственных помещений в десяти штатах США. Об этом проинформировал телеканал CNN со ссылкой на информационный центр, отслеживающий нештатные ситуации в энергетической сфере страны.

Наибольший урон был нанесен штату Индиана, где без электричества остались около 99 тысяч домов и предприятий. Серьезно пострадал и штат Миннесота, там света лишись более 84 тысяч потребителей. Почти 60 тысяч домов и предприятий были обесточены в Огайо, более 55 тысяч – в Арканзасе и свыше 55 тысяч – в Иллинойсе.

Разрушительный торнадо в США начался в пятницу и прошел по американским городам, стихия бушевала всю ночь. Непогода унесла жизни пяти человек.

Как ранее писал сайт KP.RU, мощный торнадо обрушился на города Литл-Рок и Норт-Литл-Рок в штате Арканзас в США, а также на соседние районы. Его жертвами стали три человека, еще пятеро находятся в критическом состоянии. Всего в результате торнадо пострадали, как минимум, 600 человек.