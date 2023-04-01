Илон Маск пообещал раскрыть общественности исходный код рекомендаций Twitter Фото: REUTERS

«Буквально весь» исходный код алгоритма социальной сети Twitter, отвечающего за рекомендации твитов пользователям, будет выложен в открытый доступ, в дополнение к уже открытой части. Об этом заявил 1 апреля американский миллиардер Илон Маск, на своей личной странице в этой соцсети.

«В ближайшие недели мы раскроем в буквальном смысле слова все, что связано с демонстрацией твитов», - пишет Маск.

Часть исходного кода алгоритма была раскрыта ещё в пятницу, по указанию того же Илона Маска. По словам владельца соцсети, код крайне сложный, и изменяться он может только посредством обращений пользователей. Маск уверен, что если дать людям возможность изучить код - компании удастся улучшить его работу.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Илон Маск планирует поехать в Китай, чтобы встретиться с премьер-министром Госсовета КНР Ли Цзяном. Цель визита пока остаётся в тайне. В последний раз Маск и Цзян встречались в 2020 году.