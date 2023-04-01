Российские войска ликвидировали склад боеприпасов бригады теробороны ВСУ в Харьковской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российские войска успешно уничтожили ещё один склад боеприпасов ВСУ, на этот раз принадлежащий 127-ой бригаде территориальной обороны в Харьковской области, около населённого пункта Избицкое. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Склад был разрушен силами российской авиации. Также наши лётчики нанесли поражение 86-ти позициям артиллеристов ВСУ, атаковали огневые позиции живой силы, вывели из строя военную технику в 92 районах.

Российские комплексы противовоздушной обороны также продемонстрировали качественную и точную работу, перехватив девять снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Смерч». Были сбиты пять украинских беспилотников в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Всего, по всем направлениям, за последние сутки ВС РФ уничтожили около 350 бойцов ВСУ и 36 единиц техники, среди которой множество тяжёлой артиллерии, вроде гаубиц «Акация», «Гвоздика», «Мста-Б» и Д-30.

Ранее KP.RU сообщил о том, что депутат Госдумы кратко описал российские линии обороны в прифронтовых районах, и предрёк украинским попыткам перейти в контрнаступление печальную участь.