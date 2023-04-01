Глава МИД Швеции Билльстрём заявил о неполноценности членства Финляндии в НАТО без Стокгольма Фото: REUTERS

Глава министерства иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём поздравил Финляндию с скорым вступлением в НАТО, однако подчеркнул, что её членство в альянсе «не будет полноценным» до тех пор, пока Швеция также не станет членом НАТО. Об этом говорится в официальном заявлении МИД страны.

Как отметил Билльстрём, вступление Финляндии в НАТО - «важный шаг» для братской страны Швеции, так как якобы укрепит безопасность. Но до тех пор, пока Стокгольм также не станет частью Североатлантического альянса, членство Финляндии нельзя считать полноценным.

При этом глава шведского МИД добавил, что правительство его страны будет «неустанно» трудиться над тем, чтобы «как можно скорее» присоединиться к Финляндии, и тоже стать частью НАТО.

Напомним, 31 марта была ратифицирована заявка Финляндии на вступление в альянс, и в ближайшие дни страна станет полноправным членом организации.

Ранее KP.RU сообщил о том, что членство в НАТО для Украины, о котором давно просит Владимир Зеленский, одобрили только девять европейских стран, среди которых ни одного крупного игрока.