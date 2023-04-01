Одиннадцать человек стали жертвами сильного торнадо в США

Одиннадцать человек погибли, десятки пострадали в результате мощного торнадо, который обрушился на американские города Фото: REUTERS

Одиннадцать человек погибли, десятки пострадали в результате мощного торнадо, который обрушился на американские города. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на местные власти.

Уточняется, что жертвами непогоды стали пять человек в штате Арканзас, три человека погибли в Индиане, один скончался в Иллинойсе, один - в Алабаме и один - в Миссисипи.

Торнадо прошел по штатам Арканзас, Миссисипи, Айова, Теннесси, Иллинойс и Висконсин. По данным национальной метеорологической службы США, под угрозой стихии вечером 31 марта находились более 28 миллионов жителей страны.

Как ранее писал сайт KP.RU, сильный торнадо обрушился на ряд штатов в США в пятницу, непогода продолжалась всю ночь, в результате погибли пять человек. Кроме того, стихия оставила без электричества более 450 зданий в нескольких штатах. Больше всего от торнадо пострадали штаты Индиана, Миннесота, Огайо, Арканзас и Иллинойс.

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS