В Израиле сотни тысяч человек вышли на массовые протесты против судебной реформы Фото: REUTERS

В Израиле в субботу, 1 апреля, вновь прошли протестные акции против судебной реформы, несмотря на решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху приостановить утверждение проекта как минимум до лета. В Тель-Авиве массовая демонстрация собрала порядка 150 тыс. митингующих, по всей стране на улице вышли более 600 тыс. человек.

В столице Израиля протестующие организовали большое шествие с факелами и пиротехникой по центральным улицам города, которое завершилось возле комплекса правительственных зданий на востоке Тель-Авива. Там по традиции состоялся митинг.

Израильтяне по-прежнему требуют полного запрета судебной реформы.

Организаторами демонстрации выступила оппозиция, которая считает, что правительство пытается выиграть время, чтобы найти способ утихомирить протестующих.

Ранее политолог Андрей Кошкин заявил, что судебная реформа в Израиле оказалась Нетаньяху «не по зубам», несмотря на опыт политика.