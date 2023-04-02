Бывший разведчик США Риттер не верит в успешную организацию контрнаступления ВСУ Фото: REUTERS

Украинская армия никогда не сможет организовать успешное контрнаступление против российских войск, потому что ВСУ умеют только копать ямы, спускаться в них, и в них же умирать. Такое заявление сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер, в интервью YouTube-каналу Red Pilled TV.

По мнению Риттера, украинская армия может выполнять лишь ограниченный, очень узкий круг задач, и основной из них является смерть собственных бойцов. Даже с западным вооружением и подготовкой, ВСУ не в состоянии противопоставить что-либо ВС России.

«Это бред и трагедия, потому что все эти атакующие силы погибнут, а их вооружение уничтожат», - комментирует готовящееся контрнаступление американский офицер.

Риттер подытожил своё высказывание о попытках ВСУ контратаковать словами о серьёзной обороне, выстроенной российскими войсками, и их значительно превосходящей подготовке. Бывший разведчик уверен, что украинские солдаты встретят жесточайшее сопротивление.

Ранее KP.RU сообщил о том, что российская армия устроила глубокоэшелонированные линии обороны в прифронтовых районах, и готова отразить любую контратаку киевских неонацистов.