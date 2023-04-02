Молившаяся перед толпой провокаторов у Киево-Печерской лавры певчая перестала выходить на связь, фото: Екатерина Ершова, кадр из видео

Екатерина Ершова, певчая из хора Киево-Печерской лавры, недавно стала известна тем, что молилась на коленях перед большой толпой провокаторов, требовавших от монахов уйти из монастыря. Об этом сообщает агентство РИА Новости, со ссылкой на одного из насельников лавры.

Ершова стояла на коленях посреди толпы танцующих под националистические песни радикалов, и крестила их, пока те кривлялись и издевались над девушкой, мешая богослужению. После этого певчую видели только один раз.

«Вчера её видел. Её искали сегодня, и журналисты искали тоже. И её нигде нет. Скорее всего, её задержали СБУ», - говорит собеседник журналистов.

Известно, что Екатерина Ершова - певчая из хора лавры, а также поэтесса и музыкант. В свободное время девушка пишет собственные песни и исполняет их под гитару.

Ранее KP.RU сообщил о том, что у стен Киево-Печерской лавры начались первые столкновения верующих и националистов. У стен монастыря 31 марта собралась большая толпа молодых людей, преимущественно мужчин, «зигующих» и выкрикивавших нацистские лозунги. Монахи отвечали тем, что кропили провокаторов святой водой.