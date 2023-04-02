Певчая Киево-Печерской лавры опровергла сообщения о своем задержании, фото: скриншот из видео

Певчая хора Киево-Печерской лавры Екатерина Ершова, пропавшая на некоторое время после того, как молилась перед толпой радикальных националистов в защиту монастыря, вышла на связь и опровергла сообщения о своём задержании сотрудниками СБУ. Об этом сообщает RT.

Ершова заявила, что с ней всё в порядке, сегодня она ходила на службу, и сейчас находится в Киеве. Также девушка прокомментировала общую обстановку в конфликте между Украинской православной церковью, и раскольнической Православной церковью Украины.

«Их владыка, как они его называют, Епифаний — он некрещёный человек. Они работают на структуры, которые хотят разрушить православие. Мы стоим за нашу веру», - заявила певчая.

Также Ершова охарактеризовала и самих радикалов, выступающих на стороне ПЦУ. По словам певчей, они «абсолютно неверующие люди», которые просто хотят захватить лавру.

Ранее KP.RU сообщил о том, что монахи Киево-Печерской лавры подняли тревогу, когда не смогли связаться с Ершовой. По словам одного из насельников монастыря, девушку могли задержать сотрудники СБУ, но позже певчая вышла на связь.