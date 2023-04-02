Конгрессмен США Госар заявил о катастрофе на Украине из-за политики Байдена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конгрессмен США от Республиканской партии Пол Госар раскритиковал политику американского президента Джо Байдена, обвинив его в организации настоящей катастрофы на Украине. Также он призвал Запад отказаться от дальнейших поставок оружия Киеву, о чём пишет издание Iowa Standart.

«Американское участие в конфликте между Россией и Украиной стало эпической катастрофой», - говорит Госар.

По мнению конгрессмена, чем дольше продолжается конфликт на Украине - тем ближе весь мир к перспективе ядерной войны. Более того, и сами США тоже уже не справляются - страна разваливается из-за ужасного внутреннего финансирования. Железнодорожные пути требуют срочной реконструкции, в городах цветёт преступность и бездомность, американские семьи страдают от повального распространения опиоидов, а власти направляют бесконечные миллиарды долларов в карманы президента Украины Владимира Зеленского.

В связи со всеми этими доводами, Госар направил письмо председателю комитета по ассигнованиям палаты представителей США Кей Грейнджер, призывая отказаться от любого финансирования поставок оружия Украине.

Ранее KP.RU сообщил о том, что другой член Конгресса США, Марджори Тейлор Грин, обвинила американскую военщину в вероятном крахе доллара, в связи с укреплением отношений между Россией и Китаем.