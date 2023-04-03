Жительница Артемовска заявила, что украинские войска насильно вывозили детей из города Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские войска насильно вывозили из Артемовска детей, а помогали им в этом компании «Белый ангел» и «Феникс». Об этом сообщила жительница города, мать 13-летней девочки Наталья Ткаченко.

Как заявила жительница города, после объявления эвакуации из Артемовска горожанам настойчиво посоветовали выехать на территорию, подконтрольную Киеву, после чего начали отправлять в лагеря и санатории детей.

«Дети ехали на отдых и не возвращались оттуда, и родители были вынуждены ехать на территорию Украины, даже если они того не хотели. Потом, через время, началась принудительная эвакуация детей службами "Белый ангел" и "Феникс"», - приводит РИА Новости заявление жительницы города.

Наталья сообщила, что по городу ездили люди в военной форме в поисках детей, которых насильно вывозили. По ее словам, если родители не соглашались с ними ехать, то их разлучали.

«У меня лично прятали девочку четырёх лет. Она знала, что такое "Феникс", что надо прятаться. Когда ей говорили: "Тихо!" - она как мышка сидела. По очереди выглядывали в окна, чтобы увидеть эти машины», - заявила женщина.

Напомним, в минувший четверг, 30 марта, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские войска уже контролируют 70% Артемовска, добавив также, что полное освобождение этого города не затянется надолго.