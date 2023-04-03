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НовостиПолитика3 апреля 2023 4:51

Жительница Артемовска заявила, что украинские войска насильно вывозили детей из города

Сообщается, что горожанам настойчиво посоветовали выехать на территорию, подконтрольную Киеву
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Жительница Артемовска заявила, что украинские войска насильно вывозили детей из города

Жительница Артемовска заявила, что украинские войска насильно вывозили детей из города

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские войска насильно вывозили из Артемовска детей, а помогали им в этом компании «Белый ангел» и «Феникс». Об этом сообщила жительница города, мать 13-летней девочки Наталья Ткаченко.

Как заявила жительница города, после объявления эвакуации из Артемовска горожанам настойчиво посоветовали выехать на территорию, подконтрольную Киеву, после чего начали отправлять в лагеря и санатории детей.

«Дети ехали на отдых и не возвращались оттуда, и родители были вынуждены ехать на территорию Украины, даже если они того не хотели. Потом, через время, началась принудительная эвакуация детей службами "Белый ангел" и "Феникс"», - приводит РИА Новости заявление жительницы города.

Наталья сообщила, что по городу ездили люди в военной форме в поисках детей, которых насильно вывозили. По ее словам, если родители не соглашались с ними ехать, то их разлучали.

«У меня лично прятали девочку четырёх лет. Она знала, что такое "Феникс", что надо прятаться. Когда ей говорили: "Тихо!" - она как мышка сидела. По очереди выглядывали в окна, чтобы увидеть эти машины», - заявила женщина.

Напомним, в минувший четверг, 30 марта, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские войска уже контролируют 70% Артемовска, добавив также, что полное освобождение этого города не затянется надолго.