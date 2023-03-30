Врио главы ДНР Пушилин заявил, что российские силы контролируют 70% Артемовска

Российские войска контролируют 70% Артемовска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы на данный момент контролируют 70% Артемовска. Он отметил, что полное освобождение города не затянется надолго. Также Пушилин рассказал о переброске дополнительных резервов ВСУ в город, что свидетельствует о решении Киева продолжать бои за Артемовск.

“Противник перебрасывает, во многих случаях уже пытается перебрасывать, дополнительные резервы. Приказа сдавать город со стороны украинского режима не поступает. Соответственно, продолжает увеличиваться количество погибших со стороны украинского режима”, – заявил врио главы ДНР в эфире телеканала "Россия 24".

Отдельно Пушилин отметил, что сложно назвать какие-то конкретные даты, когда можно ожидать полного освобождения города. Также он сообщил, что у российских сил есть успехи и в окружении Авдеевки, которая, как рассказывал сайт KP.RU, может стать для ВСУ вторым Артемовском.

Напомним, недавно Зеленский признался, почему решил любой ценой удерживать Артемовск. Город является не только стратегически важным пунктом ВСУ, взятие которого развалит всю украинскую оборону на Донецком направлении, но и политически значимым. В случае провала Украины в удержании Артемовска, Запад и граждане Украины могут начать склонять Киев к переговорам и компромиссам с Россией.