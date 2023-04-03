Автомобиль взорвался в районе рынка в центре Мелитополя Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в центре Мелитополя взорвался автомобиль.

«Причиной взрыва в Мелитополе стал взрыв автомобиля в районе рынка на улице Кирова», написал член главного совета администрации в своем Telegram-канале.

На данный момент на месте происшествия работают экстренные службы. Рогов назвал произошедшие терактом, который был организован украинскими властями. Как он заявил, Киев желает дестабилизировать ситуация в регионе, а также сорвать восстановление мирной жизни.

Позже появилась информация о том, что в результате взрыва пострадал один человек, который был госпитализирован. В администрации Мелитополя заявили, что автомобиль подорвали при помощи самодельного взрывного устройства.

Напомним, днем ранее, 2 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Мелитополю из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха».