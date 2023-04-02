ВСУ ударили по Мелитополю из РСЗО HIMARS с применением кассетных боеприпасов

ВСУ использовали кассетные боеприпасы для удара по Мелитополю Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинские войска нанесли удар по Мелитополю из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и "Ольха". Об этом сообщает пресс-служба городской администрации в своем телеграм-канале в воскресенье, 2 апреля 2023 года.

В мэрии уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) для обстрела использовали кассетные боеприпасы. В результате пострадали мирные жители.

"Среди пострадавших - только мирные жители", - говорится в сообщении.

Точное число людей, получивших различные ранения, выясняют работники экстренных служб, которые уже прибыли на место происшествия.

Напомним, на этой неделе ВСУ нанесли удар по Мелитополю управляемыми ракетами. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что такие действия киевского режима во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским можно назвать "классическим примером терроризма".

Как ранее писал сайт KP.RU, в понедельник, 27 марта 2023 года, ВСУ обстреляли из артиллерии многопрофильный колледж в Мелитополе спустя 15 минут после начала занятий, в результате чего здание частично разрушено.

При обстреле пострадали четыре человека. Им оказывают медицинскую помощь. Ученики эвакуированы. С ними работают психологи.