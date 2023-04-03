Путин подписал указ о создании госфонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда по поддержке участников специальной военной операции, а также семей погибших бойцов. Фонд получил название «Защитники Отечества». Данный документ опубликован на правовом портале.

Уточняется, что учредителем фонда является российское правительство. «Защитники Отечества» будет оказывать поддержку, в том числе, ветеранам специальной военной операции и участвовавшим в боевых действиях в Донбассе с 2014 года.

Глава государства назначил первого заместителя руководителя администрация президента Российской Федерации Сергея Кириенко председателем наблюдательного совета данного фонда, попечительский совет будет возглавлять министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, а председателем станет Анна Цивилева.

Напомним, российский лидер 16 марта 2023 года дал поручение российскому правительству создать государственный фонд поддержки участников специальной военной спецоперации на Украине. Как отмечалось, фонд будет создан в целях адресного сопровождения участников спецоперации.