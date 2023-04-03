Запад не верит в прогресс по урегулированию конфликта на Украине после визита Макрона в Китай Фото: REUTERS

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Китай вряд ли повлияет на ситуацию на Украине, считают в Вашингтоне и Евросоюзе.

Как пишет Politico, неудачные попытки французского лидера «играть центральную роль в урегулировании конфликтов» вызывают сомнения в США и в других западных странах в том, что поездка политика в КНР принесет серьезные результаты. Кроме того, по мнению чиновников в администрации президента США, Си Цзиньпин вряд ли послушает Макрона и «свернет действия Китая в Тихом океане».

В публикации отмечается, что президент Франции в ходе визита в Пекин намерен отговорить председателя КНР от сближения с президентом России Владимиром Путиным и заставить его «играть посредническую роль» по урегулированию конфликта на Украине. При этом пока непонятно, какие рычаги Макрон будет использовать на фоне негативных последствий ослабления торговых связей Европы с Россией и напряженности между Китаем и США, пишут авторы статьи.

В администрации Байдена также есть некоторая обеспокоенность по поводу потенциального уюта Франции в отношениях с Китаем в то время, когда напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином достигла самого высокого уровня за последние десятилетия, даже несмотря на то, что Белый дом поддерживает поездку, заявили три чиновника. Они подчеркнули, что в Пекине нет недоброжелательности по отношению к усилиям Макрона.

Как писал сайт KP.RU, ранее Китай опубликовал план, который содержит предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он включает в себя 12 пунктов, среди которых есть призыв к прекращению огня и боевых действий.

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