МИД КНР сообщил о визите Макрона в Китай 5-7 апреля 2023 года Фото: REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Китай с государственным визитом в среду – пятницу, 5-7 апреля 2023 года. Об этом в понедельник, 3 апреля, заявила официальный представитель Министр иностранных дел КНР Хуа Чуньин.

«По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Франции Эмманюэль Макрон 5-7 апреля совершит государственный визит в Китай», - заявила официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства.

Как заявило в минувшую пятницу, 31 марта, Agence France-Presse, ссылаясь на Елисейский дворец, в ходе поездки в Китай французский лидер собирается обсудить с китайским руководством ситуацию на Украине, а также предостеречь Пекин от военной поддержки Москвы.

Напомним, Politico писал о том, что западные страны не верят в прогресс по урегулированию украинского конфликта после визита французского президента в Китай.

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