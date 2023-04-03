Российский газ для Молдавии подешевеет на треть в апреле 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стоимость российского газа для Молдавии упадет в апреле текущего года с 1 011 долларов до 673 долларов за тысячу кубометров. Такое заявление в понедельник, 3 апреля, сделал председатель правления газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«В апреле закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности, составит 673 долларов за тысячу кубометров», - написал Чебан в своем Telegram-канале, отметив, что весь объем голубого топлива от российского поставщика будет направлен компании «Тираспольтрансгаз» (Приднестровье).

На фоне дефицита поставок российского газа прошлой зимой правобережная Молдавия полностью перешла на закупки топлива у поставщиков в Европе, а газ из России направлялся в Приднестровье.

Напомним, в марте этого года Молдавия вновь начала закупать российский газ после перерыва в три месяца. Как сообщалось, «Газпром» поставлял голубое топливо общим объемом в 176,7 млн кубометров.

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