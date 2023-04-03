Путин подписал закон о создании реестра производителей пива Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране будет создан реестр производителей пива и пивных напитков. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Внести в ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции» изменения: …«установление порядка ведения реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи…», – сказано в документе.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Совете Федерации одобрили закон об усилении контроля производства и оборота пива и пивных напитков. Для контроля производителей будет создан реестр в системе ЕГАИС. Предприятия, не включенные в этот список, не смогут заниматься производством данной алкогольной продукции.

Уровень предельной мощности производства, при котором не нужно устанавливать счетчики учета объема выпуска, будет снижен с 300 до 100 тысяч декалитров в год с 1 сентября 2024 года. Для предприятий, производящих менее 100 тысяч декалитров в год будет упрощен порядок включения в реестр.